Украина получила от США противотанковые комплексы Javelin

Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin прибыли на Украину. Эту информацию РИА Новости подтвердили в Госдепе США.

Ранее о доставке оружия сообщало «Радио Свобода». О каком именно количестве единиц техники идет речь, не уточняется.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

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Тогда ABC News, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, сообщало, что Киев получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

В начале января президент Украины Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках оружия. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — говорил он.

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