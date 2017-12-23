Трамп задумал одобрить поставки противотанковых ракет Украине

Президент США Дональд Трамп готовится одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине. Об этом со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщает ABC News.

Источники утверждают, что на Украину будут отправлены 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов. В данную партию могут быть включены противотанковые комплексы Javelin американского производства. Также Украина получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.

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ABC News отмечает, что поставка противотанковых ракетных установок Киеву, «скорее всего, спровоцирует сильную реакцию со стороны России, которая может сорвать попытки Трампа улучшить отношения с Москвой».

В случае подписания плана Трампом, документ поступит в Конгресс, который будет должен рассмотреть его в течение 30 дней. После одобрения плана Конгрессом, его выполнением займется Государственный департамент США.

21 декабря сообщалось, что Вашингтон одобрил первые коммерческие поставки оборонительного летального оружия Киеву. Отмечалось, что Украина получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.

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