В Кремле оценили угрозу от начала поставок американского оружия на Украину

Поставки летального оружия на Украину могут вновь развязать кровопролитие в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 21 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что официально об одобрении поставок не сообщалось. «Хочу обратить ваше внимание на то, что были официальные опровержения из Вашингтона о том, что эти сообщения американской прессы не соответствуют действительности, и пока официальных решений на этот счет не принималось», — напомнил Песков.

Ранее в четверг сообщалось, что Вашингтон одобрил первые коммерческие поставки оборонительного летального оружия Киеву. Отмечалось, что Украина получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.

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