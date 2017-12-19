Россия попросила США и Канаду не подбивать Киев на авантюры

Россия в Совете Безопасности ООН предупредила США и Канаду о возможных последствиях поставок Украине летального вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«Накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры», — заявил заместитель полпреда России в ООН Петр Ильичев на заседании Совбеза, посвященного проблематике стрелкового оружия.

Ильичев напомнил, что Канада заявила о готовности выдавать компаниям лицензии на поставки оружия на Украину, а американские фирмы, в частности производитель ручных гранатометов Airtronic USA «уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и Госдепартамента, и Пентагона».

14 декабря о подталкивании Киева на военные авантюры говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Конгресс США одобрил план выделения 350 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.

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