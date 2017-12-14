Бывший СССР
 
Последние новости
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России
Сборная России по хоккею обыграла Швецию
Захарова заподозрила США и Канаду в желании втянуть Украину в новые авантюры
Валентин Гафт попал в больницу
В ФИФА получили данные от Родченкова о допинге в российском футболе
Индийского министра счастья обвинили в убийстве
Американские истребители перехватили российские штурмовики в Сирии

Захарова заподозрила США и Канаду в желании втянуть Украину в новые авантюры

Перейти в «Мою Ленту»

Поставки американских и канадских вооружений толкают Украину на новые военные авантюры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», — указала Захарова.

Комментарий Москвы прозвучал после брифинга в Госдепартаменте, на котором Вашингтон вновь обвинил самопровозглашенные республики в обстрелах, которые велись украинскими силами. «Укрепляется ощущение, что эти попытки переложить ответственность неслучайны. В Вашингтоне и Оттаве явно стремятся найти предлог для начала массированных поставок на Украину смертоносных видов вооружений», — заявила представитель российского МИД.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине назвала число погибших с начала конфликта на юго-востоке страны. По подсчетам организации, в период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017-го 10303 человека были убиты и 24 778 ранены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы острейшие проблемы украинской армии
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0213 декабря
Нил Ушаков

За двумя зайцами

Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
19:39Сегодня

Саакашвили объявил себя страхом Путина

18:4913 декабря

В паспорт ДНР закралась латинская буква

14:25Сегодня

Президент России рассказал об угрозе резни в Донбассе

Бывший СССР00:0411 декабря
Владимир Плахотнюк

Усатый против Дона

За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
14:20Сегодня

Путин рассказал о плевке Саакашвили в лицо украинцам и грузинам

10:00Сегодня

В Молдавии признали исчезновение своего языка

02:27Сегодня

Саакашвили назвал необходимую для осуществления госпереворота на Украине сумму

Бывший СССР00:05 4 декабря

Вошла во вкус

Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
10:3713 декабря

Саакашвили рассказал о планах на пост президента Украины

07:43Сегодня

Саакашвили пожелал стать мэром Одессы

06:5213 декабря

Раскрыты планы нового премьер-министра Польши на Украину

Россия
«Молодые люди не помнят, что происходило в 90-х»
Путин о будущем страны, оппозиции и зарплатах россиян
Россия увеличит расходы на здравоохранение
«Тьфу на тебя!»
Бог не фраер, муть-чушь и писька дьявола — главные цитаты года
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Прокуратура попросила депутата Яшина воздержаться от незаконного митинга
Участковый игнорировал жалобы женщины с отрубленными мужем руками
Путин высказался о запрете абортов
Все материалы
Мир
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Индийского министра счастья обвинили в убийстве
Американские истребители перехватили российские штурмовики в Сирии
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Во Франции скоростная электричка протаранила школьный автобус
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
Саакашвили объявил себя страхом Путина
Президент России рассказал об угрозе резни в Донбассе
В Молдавии признали исчезновение своего языка
Путин рассказал о плевке Саакашвили в лицо украинцам и грузинам
Саакашвили назвал необходимую для осуществления госпереворота на Украине сумму
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Президент признал правоту Минэкономики в оценках роста экономики
Стоимость всех криптовалют обогнала Alibaba
«Большая шестерка» голливудских гигантов стала «пятеркой»
Глава BIOCAD инвестировал в технологии виртуальной и дополненной реальности
Путин предложил простить россиянам некорректные долги
Все материалы
Силовые структуры
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В спальном диване бухгалтера нашли 600 миллионов рублей
Источник рассказал о купленном полковником Захарченко замке в Лондоне
Житель Подмосковья выбил зубы пасынку за непослушание
Петербурженке заплатят за испорченное чекистами в ходе спецоперации жилье
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Загрузку в шахту освященной попом МБР «Ярс» показали на видео
Мужчина обзавелся рукой с пальцами ног
Найдена причина пьянства
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
Все материалы
Спорт
Манон Реом«Проще быть вратарем, чем матерью»
Она ворвалась в суровый мир мужского хоккея и стала звездой НХЛ
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по плаванию
В ФИФА получили данные от Родченкова о допинге в российском футболе
Прокуроры подняли уголовное дело Родченкова шестилетней давности
Польские фанаты устроили огненную войнушку
Все материалы
Культура
Осторожно, зашквар
Фильм «Крым», певица Бузова и активный Панин: WTF?!
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Парю где хочу
Легендарный советский художник резал воробьев, чтобы научиться летать
Робби Уильямс рассказал о помешавших ему приехать в Россию факторах
В «Звездных войнах» нашли пистолет слепого советского конструктора
Назван самый переоцененный актер года
Санса из «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Все материалы
Интернет и СМИ
Огонь!
Святая кровь, мрак и слезы на лучших снимках года
Студентка пришла в сервис знакомств с лампой и обогатилась
YouTube оказался под угрозой блокировки в России
В сети ошалели от возможности сделать световой меч из скрученного листа бумаги
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Раскрыты подробности смерти бывшей участницы «Дома-2»
С Укупником никто не захотел фотографироваться
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Американцы заявили о создании летающего спорткара
Мужчины полюбили розовый цвет
Вьетнамская фирма оборудовала мотоцикл авиационной системой управления
Назван самый популярный в интернете модный бренд
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Гимнастка с татуировкой в честь Сочи-2014 сбежала от полиции ради тренировки
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Любитель старинного оружия совершил средневековое самоубийство
Американский фермер развел домашних коров величиной с собаку
Британские хирурги впервые спасли новорожденную девочку с сердцем вне тела
Мать аллергика из Канады разорилась на персиках
Все материалы
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
Сумасшедшие внедорожники на базе легковушек
Чумовые проекты на базе легковых машин, которые месят грязь лучше рамников
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi
Каким получился Mitsubishi Eclipse Cross
Тест: советские автомобили непонятного назначения
Угадай, какую работу выполняли эти машины
Британская марка Lister готовит первую за четверть века новую модель
Пять внедорожников и два трактора застряли ради спасения «Нивы»
«Вседорожный» Smart для России оценили в стоимость «А-Класса»
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы