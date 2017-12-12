Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в боях за аэропорт Донецка, превзошли подвиг трехсот спартанцев, считает президент страны Петр Порошенко. Об этом говорится в его поздравлении для сухопутных войск по случаю профессионального праздника.

«Навеки войдет в историю Украины подвиг "киборгов" донецкого аэропорта, которые превзошли славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность "Черной бригады" [Сухопутных войск], стойкость, мужество и непобедимость всех воинов», — указал Порошенко.

По словам президента, ВСУ «в противовес коварству русских наемников» поставили «непоколебимую верность идеям свободы и независимости родной земли».

Бои за донецкий аэропорт шли с мая 2014 года по январь 2015-го, в них участвовал в том числе батальон «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которым руководил Арсений Павлов (Моторола). Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.

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Киев назвал солдат ВСУ, оборонявших аэропорт, «киборгами». Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снял об этих событиях фильм «Киборги», он вышел на экраны 6 декабря.

Легенда о 300 спартанцах рассказывает о Фермопильском сражении греко-персидской войны, которое, как считается, произошло в 480 году до нашей эры. Согласно античному историку Диодору, к третьему дню битвы оборонять Фермопильское ущелье от персов остались не более 500 греческих воинов, в том числе 300 спартанцев, которых все же одолела персидская армия.