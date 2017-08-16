Вышел трейлер украинского боевика о конфликте в Донбассе

В сети появился проморолик художественной картины «Киборги» о вооруженном конфликте в Донбассе. Трейлер опубликован на YouTube-канале SuperUfd.

Фильм, на создание которого Киев обещал выделить 23,9 миллиона гривен (55,7 миллиона рублей), посвящен столкновениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в аэропорту Донецка.

Материалы по теме Ветеран? АТО! Почему украинские «киборги» жуют погоны, но возвращаются в Донбасс

Режиссером боевика выступил Ахтем Сеитаблаев («Хайтарма», «Чемпионы из подворотни»). В «Киборгах» снялись Вячеслав Довженко, Макар Тихомиров и Андрей Исаенко. Премьера фильма приурочена ко дню Вооруженных сил Украины, который отмечается в стране 6 декабря.

Бои за аэропорт Донецка, который рассматривался как стратегически важный транспортный узел, велись практически с начала вооруженного конфликта в регионе. Воздушная гавань перешла под контроль ополченцев в начале 2015 года. Бойцов ВСУ, оборонявших его, украинские СМИ окрестили «киборгами» за стойкость.