Вышел трейлер «Игры Молли» с Джессикой Честейн и русской мафией

Видео: STX Entertainment / YouTube

В сети появился проморолик фильма «Игра Молли» о профессиональной лыжнице, которая оставляет спортивную карьеру и организует подпольные покерные состязания для знаменитостей и богачей. Клип опубликован на YouTube-канале STX Entertainment.

Картина основана на автобиографической книге Молли Блум «Игра Молли: От голливудской элиты до клуба миллиардеров Уолл-стрит. Мои приключения в мире подпольного покера». Автор описала, как начала зарабатывать игрой в карточную игру и как подпольные состязания в итоге познакомили ее с русской мафией.

Главную роль в «Игре Молли» исполнила Джессика Честейн («Интерстеллар»,

«Прислуга», «Древо жизни»). В дебютной ленте Аарона Соркина также снялись Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера. В кинотеатрах фильм появится 22 ноября.