Подростки в США признали Гастона из «Красавицы и чудовища» злодеем года

Персонаж мюзикла «Красавица и чудовище» Гастон в исполнении Люка Эванса получил титул лучшего злодея года по версии американской молодежной премии Teen Choice Awards. Полный список лауреатов приводит Entertainment Weekly.

Мюзикл также победил в номинации «Лучший поцелуй» благодаря романтической сцене Дэна Стивенса и Эммы Уотсон.

Главным боевиком года названа супергеройская картина «Чудо-женщина». Лучшим фантастическим фильмом стала лента «Стражи Галактики. Часть 2». Мультфильм «В поисках Дори» признали лучшей комедией.

В категории «Лучший драматический сериал» победил «Ривердэйл». Титул главного мультсериала года получили «Гриффины».

Лауреатами наград в области музыки стали исполнители Ариана Гранде, Гарри Стайлс, Кэрри Андервуд и группа Fifth Harmony.

Teen Choice Awards — молодежная премия, которая ежегодно присуждается компанией Fox с 1999 года. Победителей выбирают американские подростки от 13 до 19 лет.