Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»

Председатель общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло оценил шансы фильма «Матильда» Алексея Учителя выиграть премию «Оскар» как очень высокие. Об этом в пятницу, 11 августа, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что "Матильда" имеет все шансы получить "Оскар", так как фильм льет грязь на русскую историю, а фильмы, которые это делают, имеют тенденцию выигрывать. "Утомленные солнцем" Михалкова именно поэтому и взял эту награду, так как выставил Сталина тираном», — поделился мнением Пожигайло.

Впрочем, вслед за этим Пожигайло сравнил посвященный роману императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской фильм Учителя с классикой эротики «Эмманюэль». Он также назвал позором гипотетическую победу «Матильды» на премии «Оскар»: «Как нам не стыдно вообще это посылать».

10 августа Алексей Учитель рассказал о планах поучаствовать с «Матильдой» в отборе фильма, который будет представлять Россию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар» за 2017 год. Картину, выдвигаемую от страны на эту награду, называет специальный оскаровский комитет, а объявление претендента происходит осенью. Затем члены Американской киноакадемии выбирают сначала лонг-лист из девяти картин, а затем озвучивают пятерку номинантов на премию.

«Матильда» выйдет в широкий прокат 25 октября. Ее релиз стал объектом критики со стороны таких политических деятелей, как депутат Госдумы Наталья Поклонская, глава Чечни Рамзан Кадыров и зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. Они считают, что фильм порочит память Николая II, причисленного РПЦ к лику мучеников, и тем самым оскорбляет чувства верующих.