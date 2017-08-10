Учитель попытается взять «Оскар» для «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель попытается отправить свой фильм «Матильда» в качестве претендента на премию «Оскар». Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы хотели бы участвовать в оскаровской гонке», — сказал режиссер.

По его словам, картина уже вышла в ограниченный прокат для соблюдения формальных требований награды. Согласно правилам, выдвинуть на «Оскар» можно только те ленты, которые появились на экранах до 1 октября.

«Мы уже устраивали предварительные показы в Москве и Питере, в сентябре будут показы во Владивостоке. Прежде всего, подобная практика полезна перед большим прокатом, поскольку позволяет узнать мнение людей», — поведал Учитель.

К этой же дате российский оскаровский комитет должен предложить от России проект, который сможет претендовать на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Матильда» выйдет в широкий прокат 25 октября. Она рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.