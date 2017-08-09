«Коммунисты России» вызвались подпольно распространять «Матильду»

«Коммунисты России» готовы подпольно распространять диски с фильмом Алексея Учителя «Матильда», если он будет запрещен к показу. Об этом «Ленте.ру» сообщил зампред ЦК партии Сергей Малинкович в среду, 9 августа.

Он подчеркнул, что против кинокартины «о неприглядных делах последнего российского монарха» развернута травля. «Самые реакционные и одиозные политические фигуры становятся во фронт, чтобы обелить черного кобеля — Николая Кровавого», — заявил Малинкович. По его словам, такого давления на художников не допускали в советское время.

Зампред ЦК «Коммунистов России» также выразил опасение в связи с тем, что против показа «Матильды», помимо депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступили власти Чечни. По его мнению, это может толкнуть режиссера как человека тонкой душевной организации «на крайние меры»: «Тревожит пример Есенина и Маяковского».

Ряд региональных парткомитетов уже заявили о готовности распространять фильм. «У нас есть отлаженная система распространения листовок, видеоматериалов, через надежных людей, эта система действует еще с 1905-го года», — отметил Малинкович.

8 августа сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министерство культуры России исключить северокавказскую республику из прокатного удостоверения «Матильды». В письмо на имя главы ведомства Владимира Мединского он отмечает, что десятки тысяч людей разных конфессий считают фильм «преднамеренным издевательством над чувствами верующих».

Поклонская, уже несколько месяцев требующая запрета картины, заявила, что подобные обращения подготовили главы нескольких регионов. Алексей Учитель, в свою очередь, пригласил Рамзана Кадырова лично ознакомиться с кинолентой.

Фильм «Матильда» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, в широкий прокат лента выйдет 25 октября.