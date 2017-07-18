«Грехов у меня больше, чем у содомитов»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в очередной раз прошла крестным ходом, возглавив колонну с иконой Николая II в руках. Бывший прокурор Крыма не единственный парламентарий, открыто демонстрирующий свою религиозность. Этим отличаются, например, экс-депутат петербургского закса Виталий Милонов, которого на прошлой неделе отчислили из духовной академии, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. К последнему возникает много вопросов, в том числе от конкурентов на оппозиционном поле — «Коммунистов России». Могут ли политики позволить себе открыто заявлять о религиозных чувствах, возлагает ли это на них дополнительную ответственность и какова судьба избранного в Госдуму священника — в материале «Ленты.ру».

В ночь на 17 июля Наталья Поклонская прошла в колонне традиционного крестного хода в Екатеринбурге: от Храма-на-Крови, построенного на месте убийства последнего российского императора Николая II и его семьи, до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. В руках она держала икону Николая, как и во время прошлогоднего шествия в память о расстрелянной царской семье и акции «Бессмертный полк» в Симферополе. Двадцать два километра бывший крымский прокурор честно преодолела пешком, пишет Znak.com. Народную избранницу, по данным издания, сопровождали митрополит Среднеазиатский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а также неизвестный мужчина в деловом костюме, украдкой передававший ей шоколад.

«Для меня это большая честь, я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю, многовековую, удивительную, имеют возможность приехать в эту ночь в Екатеринбург на русскую Голгофу», — сказала Поклонская. Почему она так прониклась трагедией царской семьи, объяснять отказалась: «Это сугубо личное, связанное с определенными семейными вопросами. С трагическими событиями».

В бой за царя

Память убиенного царя Поклонская отстаивает истово. Благодаря ей уже несколько месяцев тянется скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента еще не вышла в прокат, а депутат с подачи активистов движения «Царский крест» увидела в нем, в частности, признаки оскорбления чувств верующих и разжигания межнациональной розни. Генпрокуратура нарушений не нашла, но Поклонскую это не остановило, и она попросила главу ведомства Юрия Чайку повторно проверить, законно ли были израсходованы создателями фильма бюджетные средства. Сценарий фильма, по ее мнению, должны проверить в том числе православные богословы: «Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей Церкви».

Наталья Поклонская Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В аппарат парламентария поступило более 10 тысяч обращений (после крестного хода 17 июля она сообщила о 40 тысячах) недовольных россиян, подчеркивала Поклонская. Особенное возмущение вызвало то, что императора сыграл актер, якобы замеченный в порно, — Ларс Айдингер. В подтверждение своих слов депутат Госдумы выложила в Facebook ролик, в котором смонтировала подборку его «порнографических и антихристианских» ролей. Ознакомиться с «Матильдой» лично Наталья Поклонская наотрез отказалась. «Я сказал, что вам надо посмотреть картину, только вы лично можете эмоционально, прагматично оценить, что там есть плохого. Поклонская ответила: "Никогда"», — так передал разговор с депутатом Алексей Учитель.

Комментировать ожесточенный спор, в который постоянно вклиниваются представители разных организаций (одну из них Поклонская, кстати, тоже решила проверить на экстремизм), пришлось даже президенту страны Владимиру Путину. Он отметил, что режиссер «Матильды» — патриот, но вместе с тем подчеркнул: «У нее [Поклонской] есть позиция, она пытается эту позицию защитить».

Пока не священник

По одну сторону баррикад с Натальей Поклонской может оказаться ее коллега по нижней палате парламента, известный борец за семейные ценности Виталий Милонов. В понедельник режиссер-документалист Сергей Алиев анонсировал картину «Ложь Матильды». В съемках, по его словам, согласились участвовать боец смешанного стиля Федор Емельяненко, не скрывающий своей религиозности, и Милонов. Выяснилось, что такого предложения ни один из них не получал, но народный избранник заявил о готовности отстаивать память царя-мученика, которую пытаются очернить «смуглые парни из Госдепа».

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Парламентарий начинал политическую карьеру в рядах Свободно-демократической партии России и в ранге помощника депутата, в том числе у Виталия Савицкого — создателя организации «Молодые христианские демократы». Он не исключал, что после окончания депутатской карьеры сможет стать священником. Правда, из Петербургской духовной академии его отчислили — за неуспеваемость. Пока с учебой дело застопорилось из-за активной законодательной деятельности, Милонов, например, предлагает Роскомнадзору запретить мобильные приложения для знакомств. Депутат уверен, что они распространяют проституцию, да и знакомиться лучше в церкви. «Для человека, который полон намерений получить искренние чувства, "Мамба" (сайт знакомств — прим. «Ленты.ру»), извините меня, не место, где он это будет делать, — подчеркивал он. — После службы церковной можно пообщаться всегда. В воскресенье после службы все выходят, общаются».

Виталий Милонов Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Излюбленная тема парламентария — секс-меньшинства. В июне он заявлял, что попросит немецких епископов отлучить от церкви канцлера ФРГ Ангелу Меркель и членов бундестага за то, что они выступили за легализацию гей-браков (хотя Меркель, которая входит Христианско-демократический союз, утверждала, что голосовала против). «Пускай они общаются с церковью сатаны», — заявил Милонов. Бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму он и вовсе окрестил приспешником антихриста и сторонником содома.

За незнание Библии от Милонова доставалось его коллегам по парламенту. В конце прошлого года коммунистка, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева приписала авторство слов «не хлебом единым жив человек» барду Булату Окуджаве, за что схлопотала от него: «Мы в парламенте России не можем говорить неправду. Эти слова — "не хлебом единым" — принадлежат не Окуджаве, а Иисусу Христу».

За Ленина, за Христа

Пока коммунистка Плетнева путается в библейских первоисточниках, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сам к ним апеллирует. В прошлом году он отказался отменять первомайские акции, совпавшие с Пасхой, заявив при этом: «Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих». И поэтому, уверен Зюганов, он и сам бы участвовал в Первомае. За это высказывание лидер движения «Божья воля» Дмитрий Энтео пообещал засудить политика за «безумное богохульство».

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РПЦ не стала особо ругать коммуниста, который в 2014 году получил из рук Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орден Славы и Чести III степени. Зюганов неоднократно открыто заявлял о своей религиозности, что вызывало недоумение у многих последователей ленинизма. Например, перед Крещением обещал вылить на себя три ведра холодной воды и восхищался тем, что в православный праздник она «приобретает особую структуру».

На вопрос о том, как можно быть коммунистом и при этом верить в Бога, председатель КПРФ отвечает уклончиво. Например, упоминает, что Иосиф Сталин окончил семинарию. «Я считаю, человек без веры, надежды, любви и мудрости существовать не может. Я верю в свою державу, верю в трудовой народ, в идею справедливости, дружбы, братства, — говорил он. — У меня более широкое понятие, чем просто вера».

Глеб Якунин Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2012 году Геннадий Зюганов попытался расставить точки над «i», подготовив специальный доклад об отношении КПРФ к православной церкви. В нем отмечалось, что, по замыслу современных коммунистов, «в советской цивилизации будущего отношения государства трудящихся и церкви будут построены по принципу уважительного мирного сосуществования». В Госдуме седьмого созыва именно член КПРФ Сергей Гаврилов возглавил комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций. Он же руководит межфракционной группой по защите христианских ценностей.

Однако взаимопонимание КПРФ и РПЦ вмиг исчезает, когда речь заходит о мавзолее. После очередной волны предложений о захоронении вождя революции Зюганов заявил, что Владимир Ленин на самом деле похоронен по православным канонам — «лежит на два метра ниже уровня земли». И вдобавок посоветовал всем несогласным прочитать Нагорную проповедь Христа. В вопросе захоронения Ленина (или перезахоронения, как считают в КПРФ) с Зюгановым согласны даже «Коммунисты России», которые ставят в вину коллегам отношения с «церковниками». Правда, в отличие от КПРФ, мандатов в Думе у них нет.

От священника до шамана

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Поздравление с христианскими праздниками звучат с трибуны нижней палаты российского парламента постоянно, и вопрос фракционной принадлежности здесь мало на что влияет. Например, в январе позвал окунуться коллег в прорубь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, справоросс Анатолий Аксаков. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга, где до избрания в федеральный парламент работал Виталий Милонов, пошли дальше: перед первым пленарным заседанием весенней сессии там прошел молебен о благополучном проведении законодательного сезона. При этом два года назад в том же Мариинском дворце «орудовал» шаман Коля, пришедший очистить его от злой энергетики. Позвал шамана депутат от КПРФ Игорь Коровин, обладатель серебряной медали Святого апостола Петра и ордена преподобного Серафима Саровского за восстановление православных храмов.

В Госдуме первого созыва и вовсе соседствовали в качестве депутатов психотерапевт-целитель Анатолий Кашпировский и священник Глеб Якунин, основатель Апостольской православной церкви. Официальная православная церковь лишила его сана именно за участие в парламентских выборах, а впоследствии отлучила от церкви за самочинное ношение иерейского креста и священнических одежд. Якунин был участником одной из самых известных потасовок в Госдуме, начавшейся из-за попытки лидера Национал-республиканской партии сорвать с него крест.

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По мнению политтехнолога Владимира Перевозчикова, депутаты, в том числе и коммунисты, не могут не брать в расчет настроения избирателей, большая часть которых причисляет себя к верующим. В конечном счете избиратель смотрит, что представляет собой человек, выполнил ли он данные ранее населению обещания, отмечает специалист. А открытость в вопросе вероисповедания только на руку. Петербургский депутат Виталий Милонов пять лет назад поступил именно в этом ключе, даже немного переборщив. «Я как человек, занимающийся политикой, понимаю, что грехов у меня, возможно, больше, чем у большинства содомитов», — признался он.