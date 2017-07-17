Федор Емельяненко и Милонов снимутся во «Лжи Матильды» против «хулы на царя»

На Урале снимут картину «Ложь Матильды», посвященную ленте Алексея Учителя «Матильда». Об этом в понедельник, 17 июля, заявил режиссер-документалист Сергей Алиев, передает в понедельник, 17 июля, «Интерфакс».

«Решение мной было принято под воздействием трейлера, фильма я еще не видел, о святом для православных людей государе — Николае II. В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор», — заявил кинематографист.

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Алиев отметил, что он даже благодарен Алексею Учителю за то, что тот создал «такой информационный повод, чтобы разобраться, где правда, кем же являлся государь Николай II: слабохарактерным и кровавым или жертвенным и святым».

«Я посмотрел трейлер, там показаны отношения самки-кобеля, а это ведь святой император», — добавил режиссер. Он подчеркнул, что его возмущает «хула на царя».

По словам режиссера, в работе над картиной примут участие семь историков. В съемках будут участвовать боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов и митрополит Викентий.

В картине Учителя, которая выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.