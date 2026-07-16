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07:31, 16 июля 2026Бывший СССР

Названо серьезное последствие убийства инженера ЗАЭС для конфликта на Украине

Обозреватель Йылмаз: Убийство главного инженера ЗАЭС переводит конфликт в фазу АТО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Политический аналитик из Турции Энвер Демирель Йылмаз в беседе с РИА Новости заявил, что гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева меняет характер конфликта на Украине.

По его словам, этот инцидент фактически переводит конфликт в плоскость антитеррористической операции.

Йылмаз подчеркнул, что нападение на гражданского специалиста, работающего в атомной отрасли, может повлечь серьезные политические и международно-правовые последствия.

По мнению обозревателя, целенаправленная атака на сотрудника ядерной инфраструктуры неизбежно привлечет внимание международного сообщества к вопросам безопасности подобных объектов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели Александра Яковлева в результате целенаправленного удара со стороны Украины 15 июля.

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