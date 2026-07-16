Названо серьезное последствие убийства инженера ЗАЭС для конфликта на Украине

Политический аналитик из Турции Энвер Демирель Йылмаз в беседе с РИА Новости заявил, что гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева меняет характер конфликта на Украине.
По его словам, этот инцидент фактически переводит конфликт в плоскость антитеррористической операции.
Йылмаз подчеркнул, что нападение на гражданского специалиста, работающего в атомной отрасли, может повлечь серьезные политические и международно-правовые последствия.
По мнению обозревателя, целенаправленная атака на сотрудника ядерной инфраструктуры неизбежно привлечет внимание международного сообщества к вопросам безопасности подобных объектов.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели Александра Яковлева в результате целенаправленного удара со стороны Украины 15 июля.