В РПЦ открестились от наказания верующих за просмотр «Матильды»

В Русской православной церкви не подтвердили информацию, что верующих отлучили от причастия за просмотр фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«У нас нет информации об участии верующих в закрытых показах "Матильды" и их отлучении от причастия», — рассказал агентству источник в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Отмечается, что в среду депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что тех, кто был на закрытых показах картины, на шесть месяцев отлучили от причастия в храмах и монастырях.

20 июня сообщалось, что в Екатеринбурге в продажу поступила книга «Ложь "Матильды"» за авторством кандидата исторических наук и исследователя эпохи Николая II Петра Мультатули, написанная по заказу Поклонской.

По словам адвоката Учителя Константина Добрынина, представители кинематографиста готовы принять меры для того, чтобы проверить издание на соответствие закону.

Премьера ленты запланирована на 6 октября в Мариинском театре, в широкий прокат фильм выйдет 25 октября.