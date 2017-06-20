Книгу «Ложь "Матильды"» проверят на оскорбление чьих-либо чувств

Книгу «Ложь "Матильды"», написанную по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской, проверят на соответствие закону. Об этом во вторник, 20 июня, «Известиям» рассказал адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

«Не удивлены креативу Натальи Поклонской. Да, мы уже обратили внимание на эту книжку для того, чтобы просто понять, какая именно информация в ней содержится, соответствует ли она закону, не нарушает ли она чьих-то чувств и не оскорбляет ли она кого-то. Тут надо проверять, и мы юридически это сделаем», — отметил он.

По его словам, название книги «несет утвердительный характер». «А прежде чем утверждать что-то, должно быть знание о факте. А здесь его у авторов и у депутата, к сожалению, нет», — добавил адвокат.

«Я бы все-таки советовал авторам этой книги и Наталье Поклонской, хоть тайно, но все же посмотреть кино, когда оно выйдет», — подчеркнул Добрынин.

«Ложь "Матильды"» появилась в продаже в Екатеринбурге. Автором выступил кандидат исторических наук и исследователь эпохи Николая II Петр Мультатули. Книга посвящена критике ленты режиссера Алексея Учителя «Матильда», которая еще не вышла в прокат.