Исполнитель роли Николая II в «Матильде» объяснил свою репутацию порноактера

Немецкий артист Ларс Айдингер, сыгравший российского императора Николая II в драме Алексея Учителя «Матильда», удивился своей репутации порноактера, но нашел ей объяснение. Он высказал свое мнение в интервью «Национальной службе новостей» (НСН) в четверг, 15 июня.

«Странно слышать, что якобы в фильме ["Матильда"] есть порнографические элементы или то, что я порноактер из Германии. Это не так! Я снялся в фильме "Гольциус и Пеликанья компания" у Питера Гринуэя, и, быть может, это дало пищу для подобного рода рассуждений», — предположил Айдингер.

Он также выразил недоумение по поводу скандала вокруг ленты Учителя. «Мы занимались этой работой для того, чтобы рассказать историю о Николае II, а не для того, чтобы оскорблять его. Мы старались быть правдивыми», — заявил актер, выразив уверенность, что фильм вызовет интерес у зрителей всего мира.

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Картина «Гольциус и Пеликанья компания» британского классика кино Питера Гринуэя вышла в 2012 году. Она содержит эротические сцены.

Шум вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда» поднялся в ноябре 2016 года. Тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько раз направляла генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке картины. В апреле 2017 года она представила результаты экспертизы, в которой на основе трейлеров и сценария ленты утверждалось, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября, а в широкий прокат она выйдет 25 октября. В фильме рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.