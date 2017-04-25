Медведев назвал преступным преследование деятелей искусства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает недопустимым преследование авторов, чьи произведения еще не вышли в свет. Об этом он заявил во время форума «Культура — национальный приоритет», передает «Интерфакс» во вторник, 25 апреля.

«Культура и искусство — это синонимы разнообразия, нашей внутренней свободы», — сказал глава правительства.

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — добавил Медведев.

По словам премьера, задача государства — обеспечить свободу искусства законодательными и финансовыми мерами.

В ноябре 2016-го в центре скандала оказался фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько раз направляла генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды». В апреле она представила результаты экспертизы, в которой подтверждалось, что лента оскорбляет чувства верующих.

Картину Учителя еще никто не видел, свои выводы специалисты делали исключительно на основе трейлеров. То, что невозможно выносить оценку незаконченного произведения, отмечали министр культуры Владимир Мединский, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и сенатор Совфеда Елена Мизулина.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября.