Мизулина отказалась «шельмовать» еще не вышедшую «Матильду»

Член Совета Федерации Елена Мизулина выступила в защиту фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщается на сайте сенатора в четверг, 20 апреля.

«Версия о романе наследника престола и балерины действительно существует. И если эта история подается красиво, то фильм, безусловно, имеет право на существование», — заявила Мизулина.

Она добавила, что «искусство должно давать возможность поразмыслить, выстроить свое понимание смысла и сюжета, а не навязывать чье-то представление».

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«Но шельмовать и осуждать фильм, еще даже не появившийся в прокате, я не могу», — подчеркнула она.

Ранее в четверг министр культуры России Владимир Мединский назвал дискуссию вокруг еще не вышедшей ленты вакханалией демократии. «Как можно судить фильм, который никто еще не видел?» — сказал глава Минкульта.

17 апреля депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру заключение экспертов, в котором подтверждается оскорбление содержанием картины чувств верующих. В частности, специалисты отметили, что балерина Матильда Кшесинская внешне похожа на крысу.

Премьера «Матильды» состоится 6 октября.