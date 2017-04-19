Госдума оправдала действия Поклонской в отношении Учителя и «Матильды»

Комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в действиях депутата Натальи Поклонской в отношении режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда». Об этом глава комиссии Отари Аршба сказал ТАСС в среду, 19 апреля.

Аршба отметил, что обращение Поклонской в Генпрокуратуру России по поводу ленты Учителя обусловлено тем, что к ней «действительно обращалось большое количество граждан», обеспокоенных содержанием «Матильды».

Утром 19 апреля сообщалось, что адвокат Учителя Константин Добрынин пожаловался в Госдуму на Поклонскую. Он усмотрел в деятельности парламентария возможные нарушения правил депутатской этики, проявившиеся «в необоснованных обвинениях» в адрес кинематографиста, а также в «использовании заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям» в отношении авторов «Матильды».

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Ранее в апреле Поклонская направила в Генпрокуратуру заключение специалистов, которые подтвердили, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. При оценке еще не вышедшего фильма эксперты руководствовались трейлерами и сценарием ленты. В заключении специалистов, в частности, указывалось, что балерина Матильда Кшесинская похожа на крысу. Учитель прокомментировал результаты экспертизы, отметив, что ему «стыдно и горько» за ее авторов.

Картина подвергалась критике со стороны представителей РПЦ и Дома Романовых, а Поклонская ранее дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на экстремизм.

Картина Учителя, рассказывающая об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, выйдет на экраны 26 октября. Премьера фильма состоится 6 октября в Мариинском театре.