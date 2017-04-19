Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в комиссию по этике Госдумы России с жалобой на деятельность депутата Натальи Поклонской. Об этом он сообщил ТАСС в среду, 19 апреля.

Добрынин усмотрел возможные нарушения правил депутатской этики, проявившиеся «в необоснованных обвинениях» Поклонской в адрес Учителя, а также в «использовании заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям» в отношении создателей фильма «Матильда».

«Госпожа Поклонская тратит деньги налогоплательщиков на непонятные вещи. По-моему уже пора посчитать, сколько ей потрачено бюджетных средств на борьбу с фильмом "Матильда" и самим Алексеем Учителем. Мне кажется, что приоритеты у народного избранника должны быть несколько иные», — заявил адвокат 18 апреля Федеральному агентству новостей.

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17 апреля Поклонская направила в Генпрокуратуру России результаты экспертизы, в которой утверждается об оскорблении содержанием еще не вышедшего фильма чувств верующих. В заключении специалистов, в частности, указывалось, что балерина Матильда Кшесинская похожа на крысу. Как отметила Поклонская, авторами фильма нигде не указывается, что он, по ее мнению, не имеет отношения к реальным фактам, пишет kp.ru.

Комментируя результаты экспертизы, Учитель заявил, что ему «стыдно и горько» за авторов документа. В Кремле оценивать еще не завершенную «Матильду» посчитали «по меньшей мере странным».

В киноленте Учителя, премьера которой должна состояться 6 октября в Мариинском театре, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.