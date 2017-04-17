Поклонская представила доказательства оскорбления «Матильдой» чувств верующих

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отправила в Генпрокуратуру России результаты экспертизы фильма Алексея Учителя «Матильда», которой подтверждается оскорбление содержанием картины чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 апреля.

По словам Поклонской, специалисты исследовали опубликованные трейлеры и сценарий ленты.

«Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», — привела депутат отрывок из заключения экспертной комиссии.

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«Фильм направлен на формирование вполне определенного — ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека», — говорится в результатах исследования.

Поклонская добавила, что комиссия обнаружила в фильме «манипулятивные приемы»: подмену факта мнением, являющимся художественным вымыслом, наклеивание ярлыков, а также «совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным». Эксперты посчитали, что это создает у зрителя «ложное впечатление реальности образа, на самом деле не соответствующего исторической действительности».

В заключении подчеркивается, что из-за «высокой степени провокативности» фильма его нельзя демонстрировать публике.

О том, кто входил в экспертную комиссию, изучившую сценарий «Матильды», не сообщается.

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Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на экстремизм. Фильм также подвергался критике со стороны представителей РПЦ и Дома Романовых, а в Общественном совете при Минкульте России заявили, что к ним поступило 20 тысяч подписей под требованием запретить картину.

В ленте Учителя, премьера которой состоится 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.