Учитель потребовал убрать из храмов петиции против «Матильды»

Российский режиссер и создатель вызвавшего скандал фильма «Матильда» Алексей Учитель считает, что церковь не может быть цензурным комитетом. Об этом он рассказал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) в понедельник, 20 марта.

«Мне кажется совершенно неправильным, что в некоторых храмах Москвы висят листы, на которых люди могут оставить подпись, требуя запрета фильма», — подчеркнул кинематографист. По его мнению, церковь должна «немедленно упразднить» такие петиции.

Он также назвал положительным шагом высказывание председателя Патриаршего совета по культуре, наместника московского Сретенского монастыря епископа Егорьевский Тихон (Шевкунов) о том, что Русская православная церковь (РПЦ) не будет требовать запрета ленты.

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Соответствующее заявление Тихон сделал на лекции «Февральская революция 1917 года: Что это было?» отметив, что РПЦ оставит за собой право говорить о том, что картина искажает историческую действительность.

Картина, рассказывающая об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, выйдет в прокат 26 октября. Премьера состоится 6 октября в Мариинском театре.