Учитель пристыдил Поклонскую и давших заключение по «Матильде» экспертов

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал дискуссию вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда». По его словам, ему «стыдно и горько» за экспертов, дававших оценку картине, передает РИА Новости во вторник, 18 апреля.

«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи [Натальи] Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — заявил кинематографист.

«В их так называемом экспертном заключении упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину», — подчеркнул Учитель.

Режиссер также заметил, что стоило бы провести экспертизу самим оценивавшим «Матильду» специалистам, «только психиатрическую», пишет kp.ru.

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Ранее, в понедельник, ситуацию прокомментировали в Кремле. Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проводить экспертизу ленты, которая еще не готова, — странно.

В свою очередь режиссер Карен Шахназаров в комментарии Национальной службе новостей (НСН) назвал противостояние депутата Госдумы Натальи Поклонской и создателей «Матильды» бесплатной рекламой фильма.

Поклонская направила в Генпрокуратуру России заключение специалистов, которые подтвердили, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. Так как фильм еще не вышел, экспертам пришлось выносить свою оценку, руководствуясь трейлерами.

Картина, рассказывающая об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, выйдет на экраны 26 октября. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре.