Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг «Матильды»

Министр культуры России Владимир Мединский считает невозможным оценивать еще не вышедший фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом он заявил журналистам, передает «Интерфакс» в четверг, 20 апреля.

«Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, который никто еще не видел?» — сказал глава Минкульта.

«Не видел ни версии фильма, ни экспертов не видел. Не знаю, кто их видел», — прокомментировал министр заключение специалистов, представленное депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Материалы по теме Любовница августейших особ Чем режиссера Алексея Учителя заинтересовал роман Николая II и Матильды Кшесинской

Ранее в апреле Поклонская направила в Генпрокуратуру экспертизу, подтверждающую, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. Специалисты, к примеру, отметили, что балерина Матильда Кшесинская внешне похожа на крысу. Учитель на это заявил, что ему «стыдно и горько» за сказавших это людей.

Фильм Учителя, рассказывающий об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, будет впервые показан 6 октября в Мариинском театре.