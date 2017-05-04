Учитель ответил на угрозы РПЦ в адрес «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал высказывания представителя Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), который раскритиковал его фильм «Матильда». Его слова в четверг, 4 мая, передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Sarafan PR, занимающуюся пресс-поддержкой ленты.

«Не имеет право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму митрополит Иларион. Надеюсь, что владыка, как умный человек, это понимает», — подчеркнул Учитель.

Кинематографист объяснил, что сам показал представителю РПЦ предварительный монтаж «Матильды». «Сделал я это потому, что уважал и — что важно — продолжаю уважать владыку, прислушиваюсь к его мнению», — добавил он.

«Митрополит обвинил меня в пошлости. Честно говоря, вот в пошлости меня обвиняют впервые. Но и эта точка зрения имеет право на существование», — заметил Учитель.

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29 апреля Митрополит Иларион выступил в эфире телеканала «Россия 24», назвав «Матильду» апофеозом пошлости. Он отметил, что видит что-то неправильное в том, чтобы «встречать этим фильмом столетие убиения царской семьи».

Скандал вокруг фильма «Матильда» разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько раз направляла генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке картины. В апреле она представила результаты экспертизы, в которой на основе трейлеров и сценария «Матильды» утверждалось, что лента оскорбляет чувства верующих.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября. В фильме рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.