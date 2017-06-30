Православные активисты обратились к Богу с просьбой запретить «Матильду»

Православные активисты из движения «Царский крест» составили «Всенародную соборную молитву по соглашению ко Господу Вседержителю», в которой попросили запретить выход на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». Полный текст обращения опубликован на странице организации во «ВКонтакте».

«И недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оксверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его», — говорится в молитве (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В посте отмечается, что активисты «Царского креста» читают эту молитву каждое воскресенье. Члены движения призвали «добрых православных людей» обратиться к своим священникам, чтобы те также проводили регулярные службы о запрете «Матильды». «Чем больше храмов будет молиться, тем лучше», — подчеркнули авторы сообщения.

Материалы по теме Любовница августейших особ Чем режиссера Алексея Учителя заинтересовал роман Николая II и Матильды Кшесинской Учитель научил Роман Николая II и Матильды — теперь в основе балета «Лебединое озеро»

Активисты «Царского креста» первыми заявили, что обнаружили в еще не вышедшем фильме Учителя антироссийскую и антирелигиозную провокацию. В ноябре 2016 года они попросили депутата Госдумы Наталью Поклонскую провести проверку «Матильды». Парламентарий несколько раз обращалась в прокуратуру по поводу ленты. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, и прочитали сценарий, однако нарушений обнаружено не было.

Поклонская также представила заключение экспертов, указывающее на оскорбление картиной чувств верующих. Министерство культуры России отказалось использовать этот документ при выдаче прокатного удостоверения.

В ленте Учителя, которая выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.