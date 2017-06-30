В РПЦ разрешили молиться о запрете «Матильды»

Представитель канцелярии главы Российского императорского дома Романовых иеромонах Никон поддержал молитвы активистов «Царского креста» о запрете фильма Алексея Учителя «Матильда». Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН) в пятницу, 30 июня.

«Такая практика молитв по соглашению существует. Люди могут помолиться, и ничего плохого в этом нет. Другое дело, что, может быть, не стоит применять запреты», — подчеркнул Никон.

Иеромонах отметил, что потребовал бы не показывать киноленту по государственным телеканалам. «К сожалению, уже потрачены бюджетные средства на эту клеветническую картину. Это больше всего меня огорчает», — добавил он.

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По словам Никона, государство обязано «защищать чувства граждан и историю от оплевывания».

Ранее в пятницу сообщалось, что православные активисты из движения «Царский крест» составили «Всенародную соборную молитву по соглашению ко Господу Вседержителю», в которой попросили запретить выход «Матильды» на экраны.

В ленте Учителя, которая появится в кинотеатрах 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году.