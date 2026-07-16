Тренер Пол Комсулеа: Для упругости ягодиц модель Хейли Бибер использует эластичные ленты

Персональный фитнес-тренер из Коннектикута, США, Пол Комсулеа раскрыл секрет упругих ягодиц американской модели Хейли Бибер. Его комментарий приводит New York Post (NYP).

Эксперт обратил внимание на фото жены канадского певца Джастина Бибера, которое она опубликовала два месяца назад в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На нем она позировала в светлом костюме и черном жилете. Кроме того, под ее ягодицами были расположены эластичные ленты.

Тренер объяснил, что атлеты часто используют данные спортивные аксессуары для ограничения притока крови к ягодичным мышцам, заставляя их таким образом активнее работать при физических нагрузках. По его словам, к эластичным лентам можно прибегать во время глубоких приседаний, подъемов таза, а также разведений и сведений ног в тренажерах. В то же время специалист уточнил, что с ними можно добиться отличных результатов, не тренируясь при этом с большими весами.

В январе прошлого года основательница школы пилатеса в Лондоне и тренер телеведущей Майи Джамы Марша Линдси раскрыла секрет ее стройной фигуры.