Тренер звезды с самыми идеальными ягодицами в мире раскрыла секрет ее стройной фигуры

Тренер Марша Линдси: Телезвезда Майя Джама сочетает силовую нагрузку с пилатесом

Основательница школы пилатеса в Лондоне и тренер телеведущей Майи Джамы Марша Линдси раскрыла секрет ее стройной фигуры. Соответствующее интервью публикует журнал Women's Health.

Оказалось, что звезда с самыми идеальными ягодицами в мире сочетает силовые тренировки с пилатесом. По словам тренера, такой подход помогает не только нагрузить и укрепить мышцы, но и предотвратить травмы.

При этом, как объяснила специалист, несмотря на плотный рабочий график, телезвезда находит время для занятий. Она уточнила, что знаменитость посещает спортзал два раза в неделю. «Майя хорошо двигается и наслаждается всеми тренировками», — отметила собеседница издания и добавила, что в планах у ее клиентки тщательно поработать над верхней частью тела.

В июне руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.

