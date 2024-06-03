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20:32, 3 июня 2024Ценности

Названа звезда с самыми идеальными ягодицами в мире

Врач Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными ягодицами в мире

Фото: Kate Green / Getty Images for MTV

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал звезду с самыми идеальными в мире ягодицами. Его слова приводит The Sun.

Первой в упомянутом рейтинге оказалась популярная телезвезда Майя Джама. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно, разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальней с точки зрения математики выглядят ягодицы.

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В то же время на втором месте оказалась супермодель Эмили Ратаковски, а на третьем — манекенщица Эбби Клэнси. В список также попали телезвезда Ким Кардашьян, певица Леди Гага, звезда реалити-шоу Кэти Прайс и другие знаменитости.

В январе хирурги Рахна Мурти и Джонатан Рос назвали знаменитых женщин с самым красивым носом.

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      Карина Черных
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