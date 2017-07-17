Милонов назвал «смуглых парней из Госдепа» заказчиками «Матильды»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что имеет моральное право высказаться по поводу фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН) в понедельник, 17 июля.

По словам Милонова, ему «придется присоединиться к тем, кто не хочет, чтобы продолжилась либеральная политика, пропагандируемая кумирами господина Учителя и его "черной свиты" по искажению нашей истории». «Они уже делали это в 90-х годах, сейчас продолжают. Но это вопрос в первую очередь к тому, кто является заказчиком этого фильма. Я думаю, что это — смуглые парни из Госдепа [США], которые попросили это сделать», — добавил депутат.

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Парламентарий подчеркнул, что готов сняться в ленте «Ложь Матильды» режиссера Сергея Алиева. «Я имею по этому поводу свои суждения. Пока я официальных приглашений принять участие в фильме не получал, но считаю, что имею моральное право высказаться на эту тему», — отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Милонов и митрополит Викентий примут участие в съемках уральской картины «Ложь Матильды». По словам режиссера Алиева, создатели ленты попытаются «разобраться, кем же являлся государь Николай II: слабохарактерным и кровавым или жертвенным и святым».

В фильме Учителя, который выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.