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Поклонская прошла крестным ходом с иконой Николая II в руках

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ночь на понедельник, 17 июля, прошла крестным ходом в Екатеринбурге, возглавив колонну с иконой Николая II в руках. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня это большая честь, я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю, многовековую, удивительную, имеют возможность приехать в эту ночь в Екатеринбург на русскую Голгофу», — сказала парламентарий. Она добавила, что и в прошлом году тоже участвовала в шествии в память о расстрелянной царской семье.

В традиционном Царском крестном ходе от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев приняли участие десятки тысяч человек. Впервые перед тем, как крестный ход начал свое движение, певчие исполнили гимн Российской империи «Боже, царя храни», отмечает агентство.

3 марта в эфире «Царьград ТВ» Поклонская сообщила, что бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. Она утверждала, что к бюсту приходили люди в надежде исцелиться.

9 мая 2016 года Поклонская вышла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе с иконой Николая II. Тогда она пояснила, что таким образом выполнила просьбу ветерана.

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