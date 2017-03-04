Поклонская поведала о замироточившем бюсте Николая II в Крыму

Видео: «Царьград ТВ» / YouTube

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. Такое заявление она сделала в пятницу, 3 марта, в эфире «Царьград ТВ».

«Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил!» — сказала она. По словам депутата, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

«Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [отречения]. Видите, как!» — добавила она.

«Государь нам помогает», — уверена Поклонская. По ее мнению, семья Николая погибла «для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой». «И мы обязаны это сделать», — заключила она.