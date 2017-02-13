Православные активисты открестились от Поклонской

Представители организации «Христианское государство — Святая Русь» никак не связаны с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом глава объединения Александр Калинин рассказал Национальной службе новостей (НСН) в понедельник, 13 февраля.

«Она занимается своей прокурорской линией как надо. У нас свое движение, она его не понимает, как и нам не свойственна ее линия. Мы не поддерживаем друг друга, мы идем немного разными фронтами», — заявил Калинин.

По его словам, Поклонской сложно вести свою борьбу с фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя, потому что парламентарий не имеет широкой поддержки.

«Вот она как раз одна, а нас много. Ее вынудили написать эти заявления, она же госслужащий. Если кого-то из нас посадят, то очень многие граждане поднимутся против этого, мы же никому не угрожали! У нас в письмах угроз нет», — добавил лидер движения.

10 февраля Поклонская направила в Главное управление центра по противодействию экстремизму МВД России запрос о проверке организации «Христианское государство — Святая Русь». Она отметила, что членов «Христианского государства» связали с заявителями на ее имя, однако, по ее словам, активисты организации «не имеют никакого отношения» к 20 тысячам подписей, собранным против кинофильма «Матильда».

31 января активисты «Христианского государства» разослали в российские кинотеатры письма с требованием отказаться от проката «Матильды». Послания содержали угрозы поджогов. В РПЦ осудили эти заявления и опровергли причастность церкви к организации.

Накануне Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и проинспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее съемки.

Премьера фильма Учителя назначена на 25 октября. В ленте рассказывается о любовной связи цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.