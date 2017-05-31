Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала членам верхней палаты парламента книгу главы синодального Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 31 мая.

«Если кто не успел прочитать его замечательную книгу "Иисус Христос", рекомендую прочитать. Получите огромное удовольствие», — сказала она на пленарном заседании Совфеда, на котором выступил митрополит Иларион.

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В настоящее время вышло в свет четыре книги серии под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Как пишет агентство, митрополит Волоколамский Иларион ставит перед собой задачу воссоздать живой образ Иисуса на основании имеющихся источников.

«В своей книге я говорю, что для того, чтобы понять Евангелие и ту личность, которая стоит за ним, — личность Иисуса Христа — мы должны всегда использовать два ключа. Это как сейф, который закрыт на два замка: если у вас есть только первый ключ, вы его не откроете, если только второй — дверь все равно останется закрытой», — цитирует автора Православие.ru.

В апреле прошлого года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении».