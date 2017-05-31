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Впервые после Раскола

Путин приехал к староверам и услышал об «истинном православии»

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Митрополит Корнилий и Владимир Путин
Митрополит Корнилий и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

В среду, 31 мая, в Рогожской слободе — поселке, где уже более двух веков живут московские старообрядцы, случилось без преувеличения историческое событие. Глава российского государства посетил резиденцию предстоятеля Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилия. Нанес ответный визит, как объяснили в Кремле: в марте митрополит побывал в резиденции Владимира Путина. О том, как проходила встреча, от которой и староверы, и их гости пришли в изумление, — в материале «Ленты.ру»

Несколько дней назад над Рогожской слободой начали кружить вертолеты с надписью «Россия». «Верно, кто-то большой из начальников приедет, может, даже мэр Москвы», — гадали местные жители и выкладывали фотографии в соцсети. Но слобода готовилась к небывалому визиту — их обитель собрался посетить глава государства. Впервые в истории.

Такое событие и само по себе волнует, а тут еще и внимание прессы обрушивается. Поэтому верующие очень просили организаторов, чтобы журналистов было поменьше. Хотелось же, наоборот, побольше, потому что для многих гостей в этот день само существование старообрядческой слободы стало открытием. Казалось, что здесь, возле Третьего транспортного кольца, где, как грибы, вырастают только типовые многоэтажки, уже и не может сохраниться ничего самобытного. Да еще такого!

Вот, например, Покровский кафедральный собор, главный в поселке. Он стоит здесь уже более трехсот лет. И внутри в первозданном виде сохранились фрески и иконы, серебряные паникадила екатерининских времен, до сих пор не переоборудованные под электрическое освещение (чтобы «включить» такую люстру, послушник понимается по лестнице и зажигает свечи в каждой лампадке гигантского светильника), а под ногами скрипит деревянный пол. Поднимаешь глаза — и видишь «Спаса Грозное око» XIV века и Богоматерь кисти Андрея Рублева. Отводишь взгляд — и любуешься стройной колокольней, лишь на один кирпич ниже Ивана Великого в Кремле. Ее заложили в 1908 году в честь дарования старообрядцам религиозных свобод указом Николая II.

Вся территория слободы отделена от мира оградой, но несмотря на свою замкнутость и строгие внутренние порядки, старообрядцы порой открываются и людям со стороны. Лучшим поводом для полноценного знакомства называют самый «светский» старообрядческий праздник Недели Святых Жен-Мироносиц. В эти дни в слободе проходят ярмарки и гулянья.

Президента России пригласил сюда митрополит — несколько недель назад. Владыка и раньше зазывал Путина в гости, но до поры безрезультатно. А на этот раз сработало.

Путин подъехал к слободе на своем лимузине Mercedes-Benz Pullman, у машины его встречал высокий старец с белой красивой бородой и светлыми глазами — сам митрополит Корнилий. Он опирался на посох и, казалось, будет говорить строго и величаво. Но речь предстоятеля звучала совсем иначе — негромко и довольно быстро он рассказывал гостям о слободе и памятниках старообрядческой культуры. Их собрали на специальной выставке, которую назвали «Сила духа и верность традиции».

«Вот Царица. Она была совсем черная, когда возвращалась к нам, — показывал митрополит на лик Богородицы. — Но приобрела свой исконный вид: красивый, радостный, как и все иконы».

Эта выставка собрала не только древние образы, но и сведения о прославленных купцах и меценатах, имевших отношение к Рогожской старообрядческой общине. Все вместе должно было развеять представление о том, что старообрядцы, не принявшие церковную реформу середины XVII века, находились в оппозиции к государству.

«Страшные были гонения, но они всегда были верны своему отечеству», — рассказывал Корнилий и напоминал слова меценатов Морозовых, старообрядцев по вероисповеданию: «Благо нашего отечества — это наше благо». Путин с ним соглашался, признавая, что старообрядцев всегда отличала любовь к Отечеству, особое отношение к труду и семье. Зная, что многие староверы, проживающие за рубежом, возвращаются, Путин обещал им «способствовать».

В подарок от Корнилия президент получил образ Святой Троицы, «намоленный старообрядцами». «Чтобы она вас хранила, чтобы мир и любовь, которые на иконе изображены, были и в наших душах, и в нашем государстве», — пожелал митрополит. Путин, принимая подарок, перекрестился и приложился к иконе.

А митрополит продолжил свои речи. «Вы совершили сегодня, я думаю, историческое событие, — сказал он. — Впервые за историю старообрядчества, за 350 лет, глава русского государства посещает старообрядческий духовный центр, за что мы вам очень благодарны». Корнилий благодарил и за возможность староверам со всего мира собираться в Москве. Несколько дней назад состоялась как раз такая встреча. «Обсуждали возвращение на родину, участие в сельском хозяйстве. Они очень хотели бы, что им дали землю. Они бы возрождали ее и молились», — говорил Корнилий.

«Ведь старообрядчество, Владимир Владимирович, это не только то, что возникло после Раскола, — продолжал митрополит. — Это истинное православие, которое со времен Византии через князя Владимира пришло на нашу землю. И мы храним это». Это не только прошлое России, но и ее будущее, убеждал митрополит. И повторил еще раз, с еще большим чувством: «Это — истинное православие!» «Спаси Христос!» — поклонился он Путину.

Путин, слушавший митрополита молча, поклонился и ему в ответ: «Поздравляю вас еще раз!» 1 июня 2017 года предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви отмечает семидесятый День Ангела. В подарок от главы государства он получил старообрядческое житие Николая Чудотворца. В завершение визита митрополит отвел Путина в Покровский собор послушать певчих.

После посещения Рогожской слободы может создаться впечатление, что глава государства впервые общается с предстоятелем старообрядцев. В таком формате — да, но митрополит Корнилий уже много лет присутствует на государственных торжествах и не раз встречался с Путиным в составе различных делегаций. Он также входит в Совет по взаимоотношениям с религиозными организациям при президенте. И даже участвовал в предвыборной встрече Путина с представителями религиозных объединений России.

В 2012 году, когда Корнилий отмечал 65-летие, Путин направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил, что его вклад «в сохранение исконных духовных традиций и морально-нравственного климата в обществе» особенно ценен и значим. Благодаря усилиям митрополита староверческая Церковь переживает этап подлинного возрождения, налаживаются связи с соотечественниками-староверами в странах СНГ и за рубежом, отмечал в послании Путин. А в феврале 2013 года в Екатерининском зале Кремля президент вручил митрополиту государственную награду — орден Дружбы.

Но полноценная встреча случилась только в марте 2017 года. Она стала первой первой не только в наше время, но и вообще за всю историю старообрядчества. Как рассказывал владыка Корнилий, основой для этого послужила резолюция Путина на обращение старообрядческого сообщества. Речь шла о праздновании 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума (почитаемого в старообрядчестве как священномученика и исповедника), которое будет отмечаться в 2020 году.

Староверы возвращаются в качестве полноценного элемента российского общества, делают вывод наблюдатели. Но в самом Кремле подчеркивают, что интерес Путина к старообрядцам возник не сейчас. На вопрос «Ленты.ру» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публичный характер этих контактов, возможно, создает впечатление, «как будто это новое явление». «Даже на моей памяти это далеко не первая встреча», — добавил официальный представитель Кремля. Песков подчеркнул: «Президент Владимир Путин регулярно общается с представителями всех российских конфессий, не выделяя какую-либо из них».

И действительно, буквально неделю назад Путин посетил Сретенский монастырь и поздравил его наместника епископа Егорьевского Тихона с открытием нового храма. «Мы не должны забывать о ранах расколов», — говорил он под сводами огромного собора. Глав государства имел в виду другую историческую драму — Гражданскую войну и приход к власти большевиков, уничтожавших церкви и монастыри. Но Раскол церковный ведь тоже глубокая рана, и затягивается она чрезвычайно долго.

Татьяна Меликян

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