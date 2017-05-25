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«Мы не должны забывать о ранах расколов»

Путин приехал на освящение храма в Сретенском монастыре

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Фото: Администрация Президента России

В четверг, 25 мая, президент России Владимир Путин посетил Сретенский монастырь, поздравил его наместника епископа Егорьевского Тихона с открытием нового храма и пообщался с представителями Русской православной церкви за границей. Накануне, в среду, глава государства поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством и приложился к мощам Николая Чудотворца. Лейтмотивом встреч стала драма Гражданской войны и ее последствия для церкви и всего народа. В год столетия двух революций президент вывел формулу, согласно которой надо учиться воспринимать историю целиком, ничего не замалчивая.

С недавних пор, гуляя по бульварам или петляя по переулочкам рядом с Лубянкой, невозможно не заметить пятиглавую церковь на холме: золотые купола с серебряной чеканной окантовкой. Новый храм стал архитектурной и смысловой доминантой квартала — 61 метр в высоту. Пока он стоял в лесах, сложно было оценить размеры. Теперь даже не верится, что он уместился на небольшом пятачке земли.

Впервые за многие десятилетия новый собор появился в историческом центре Москвы. Храм в честь Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской, рассчитанный на две тысячи прихожан, был возведен необычайно быстро — за три года и три месяца. Стояла задача успеть к столетию революции. И успели. 25 мая, в день Вознесения Господня, храм был освящен патриархом.

Теперь старый собор, единственный из зданий монастыря уцелевший в XX веке, кажется совсем крошечным. А на фоне стоящей рядом семинарии с подключенным Wi-Fi и электронным табло, еще и по-детски простым и трогательным.

Между семинарией и храмом оградили место для прихожан, чуть поодаль устроили небольшую территорию для банкета под белыми шатрами. Всюду в этот день стояли охранники и дружинники. «Сколько их тут! Бог не выдаст, свинья не съест». — «Неверно: береженого Бог бережет. Так правильно», — обсуждали между собой верующие.

Прессе и ВИП-гостям выделили место на балконе нового храма. Пока длилась литургия и причастие, многие ждали на улице — не все желающие смоли уместиться внутри. Когда хлынул сильный дождь — побежали под своды старого собора. А священнослужители, ничуть не смутившись непогодой, вынесли два стола, несколько огромных корзин и начали раздавать прихожанам просфоры.

В своей проповеди патриарх говорил о достоинстве человеческой природы, которую стяжатели и властолюбцы оскверняют грехами. А затем обратился к главному событию. «Храм построен недалеко от известной Лубянки, где совершались неправедные суды над людьми, в том числе над нашими священниками, верующим народом. Нередко здесь и смертные приговоры приводились в исполнение», — напомнил патриарх Кирилл.

Лубянка была символом страданий наших людей, но именно на этом месте воздвигается храм, посвященный не мученичеству, не смерти, а Воскресению Христову, указал предстоятель Русской церкви.

Он награждал мэра Москвы Сергея Собянина и епископа Тихона орденом Святого князя Даниила Московского I степени, когда Путин вошел в храм. И, пока присутствующие не успели обратить на него внимания, приложился к мощам святителя Иллариона, настоятеля Сретенского монастыря. Утром ковчег с мощами торжественно перенесли из старого храма и установили на четырех камнях, привезенных с Соловецких островов. Там, в лагере особого назначения, священномученик провел несколько лет жизни. Перекрестившись, Путин отошел назад и ждал, пока патриарх даст ему слово.

«Мы знаем, как хрупок гражданский мир. Теперь мы это знаем. Мы никогда не должны забывать о том, как затягиваются раны расколов. И именно поэтому наша общая обязанность — делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации», — сказал президент.

Путин отметил, что, на его взгляд, новый храм олицетворяет примирение и глубоко символично, что он открывается в год столетия Февральской и Октябрьской революций, «ставших отправной точкой для многих тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашей стране в XX веке». Не вдаваясь в рассуждения о причинах исторической драмы, Путин подчеркнул, что надо помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая.

По словам президента, саму российскую государственность невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви. И общая цель светской и духовной власти — «не допускать никакого ожесточения и никакого раскола».

Затем глава государства преподнес в дар храму икону Иоанна Предтечи XIX века, которую тут же поместили на почетное место в алтаре. Патриарх и епископ Тихон, которого в СМИ часто называют духовником президента, провели Путина по храмовому комплексу. Через толпу прихожан все трое прошли к семинарии, где президента ждали иерархи Русской православной церкви за границей.

Она возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после Гражданской войны в России часть духовенства. Спустя 90 лет патриарх Алексий Второй и митрополит Лавр подписали акт, по которому Русская православная церковь за границей стала самоуправляемой частью РПЦ.

«За долгие годы разобщенности, уходящей своими корнями в драму братоубийственной Гражданской войны, накопилось слишком много противоречий и взаимного недоверия. Но обе церкви, искренне стремясь к укреплению православия, укреплению нашей общей Родины, сумели достойно пройти этот путь», — сказал Путин.

О чем еще говорили церковные иерархи с президентом — осталось за закрытыми дверями. Впрочем, встреча длилась недолго — минут 15. Священнослужители, в свою очередь, подарили ему икону святителя Ионы Ханькоуского. День его памяти отмечается 7 октября — в день рождения Путина.

В целом президент провел в Сретенском монастыре чуть более часа и покинул его через боковой вход, так и не пообщавшись с прихожанами. Люди, вернувшиеся к храму после проливного дождя, начали потихоньку расходиться.

Татьяна Меликян

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