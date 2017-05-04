Путин попросил беречь единство российского народа

Президент России Владимир Путин заявил о важности оберегать единство российского народа. Об этом он рассказал на церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле, передает в четверг, 4 мая, ТАСС. По словам главы государства, истории России известно о том, к чему приводит расколотость общества.

«Крест служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность и вражду; о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа», — пояснил глава государства.

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Президент заявил, что необходимо ставить во главу угла будущее народа, его счастье, счастье детей и внуков. «Россия у нас одна. И все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать ее», — подчеркнул он.

Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) — пятый сын императора Александра II. Он погиб вскоре после начала Первой русской революции от руки социал-революционера Ивана Каляева: тот бросил бомбу в его карету. Первый крест на месте убийства князя установили в 1908 году, но через десять лет его снесли при участии Владимира Ленина. Еще один крест-памятник был установлен в 1998 году в Новоспасском монастыре, где хранятся останки Сергея Александровича.