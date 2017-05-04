Путин открыл в Кремле разрушенный Лениным памятник князю Сергею Александровичу

Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче. Мероприятие прошло в Кремле, передает ТАСС.

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В августе прошлого года Путин предложил рассмотреть вопрос о воссоздании креста на историческом месте — недалеко от Никольской башни Кремля, между зданиями Сената и Арсенала.

Князь погиб на этом месте в феврале 1905 года от бомбы, брошенной революционером Иваном Каляевым. В 1908-м был освящен установленный там в память Сергея Александровича памятник, представлявший собой бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом. В мае 1918-го он был снесен при непосредственном участии Владимира Ленина.

Сергей Александрович — пятый сын Александра II, с февраля 1891-го по январь 1905-го был московским генерал-губернатором.