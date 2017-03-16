Крым
 

Ялтинцы пожаловались Путину на план установки памятника Александру III

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Жители Ливадии, входящей в городской округ Ялта, написали письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой помешать установке памятника Александру III на месте теннисных кортов в поселке. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает издание «Примечания».

«На территории поселка нет ни одного турника с брусьями, ни одной спортплощадки, и в то же время единственный теннисный корт в поселке планируется пустить под снос. Бадминтонная площадка разбита и заросла кустами, площадка для городков держится только на энтузиазме чемпиона мира по городкам Александра Бабича, волейбольная площадка держится только на местных жителях», — цитирует ресурс обращение местных жителей.

Инициативная группа в письме предлагает установить монумент в честь царя в Массандровском дворце, который был построен для Александра III. «Ливадийский парк уже имеет печальный опыт установки памятников», — отмечается в послании. Под обращением к российскому президенту подписались 82 жителя поселка.

13 марта глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что России необходимо сменить форму правления на монархию. «Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры», — отметил он.

Ранее в марте бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Полконская сообщила о мироточении бюста последнего русского императора Николая II в часовне при здании прокуратуры в Симферополе. «Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [отречения]», — утверждала она. Позднее церковная комиссия отказалась признать бюст Николая II мироточивым.

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