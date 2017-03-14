Аксенов призвал во имя духовности убрать демократию и сделать Россию монархией

Сергей Аксенов (справа) на выставке «Романовы. Моя история» в Ливадийском дворце в Ялте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления — монархия. Такое мнение, как передает корреспондент «Ленты.ру», он высказал в эфире телеканала «Первый Крымский».

«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры», — считает Аксенов. «Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — добавил он.

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Глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, и наглядный пример тому — Украина.

«Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — заявил Аксенов.

Согласно статье 1 Конституции России, принятой в 1993 году, «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».