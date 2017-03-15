Володин счел невозможным возрождение монархии в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел идею возрождения монархического строя в России бесперспективной. Такое мнение он высказал в беседе с «Интерфаксом» в среду, 15 марта.

«Каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», — сказал председатель нижней палаты парламента, комментируя высказывание главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости новой формы правления в России.

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Накануне, 14 марта, Аксенов высказал мнение, что в России необходимо вернуть монархию. Он считает, что от демократии «в виде вседозволенности» нет пользы.

«У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — сказал глава Крыма.

В начале февраля сообщалось, что бывший депутат Госдумы, лидер Монархической партии России Антон Баков планирует возродить империю Романовых на тихоокеанских островах Республики Кирибати. Он планировал построить на их территории, в частности, аэропорты, солнечные электростанции и Университет Российской империи. Правительство республики отказало предпринимателю в аренде островов.