Россия
 

Путин призвал помнить о хрупкости гражданского мира

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал не забывать о последствиях расколов в обществе. Соответствующее заявление он сделал в московском Сретенском монастыре на церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, передает ТАСС в четверг, 25 мая.

«Мы знаем, как хрупок гражданский мир, и никогда не должны забывать об этом, о том, как тяжело затягиваются раны расколов», — сказал Путин. Он отметил, что власти и жители страны должны делать все «для сохранения единства российской нации, через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие».

Глава государства также отметил, что важно помнить об уроках истории, в том числе ее трагических страницах.

После окончания чина освящения собора Путин передал ему в дар икону Иоанна Предтечи XIX века. В присутствии президента ее поместили в алтаре храма, который российский лидер посетил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и наместником монастыря епископом Егорьевским Тихоном.

4 мая на церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле президент заявил о важности оберегать единство российского народа.

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