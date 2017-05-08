Путин призвал лидеров СНГ к совместной борьбе против искажения истории

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в понедельник, 8 мая, пресс-служба Кремля. В поздравительных посланиях он подчеркнул, что День Победы — священная дата и символ беспримерного героизма народа.

«Лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма», — говорится в обращении российского лидера.

Путин выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в войне, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Он также передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Президент направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также гражданам Грузии и Украины.