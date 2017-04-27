Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в акции «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, будет ли глава государства Владимир Путин в этом году принимать участие в акции «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости в четверг, 27 апреля.

«Пока не могу сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Общественная акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и ряде других стран. Мероприятие представляет собой шествие, в ходе которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2016 году в нем приняли участие представители каждой третьей российской семьи. Кроме того, социологи выяснили, что в текущем году к шествию планирует присоединиться каждый второй россиянин.

Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007-м. Путин участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве в 2015 и 2016 годах.