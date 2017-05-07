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«Американцы действуют масштабно, денег не жалеют»

Сможет ли Россия рассказать миру свою правду о Второй мировой войне

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Фото: Mark Wilson / Getty Images

Половина жителей Европы убеждена, что Вторую мировую войну выиграли США, 22 процента считают победительницей Великобританию и лишь 14 процентов знают о роли Советского Союза в уничтожении нацизма. Таковы результаты опроса RT. В Кремле опасаются, что ревизия истории приведет к печальным последствиям. Как распространять нашу версию событий 1939-1945 годов и есть ли в этом смысл — «Лента.ру» спросила у российских парламентариев.

В конце апреля президент Владимир Путин призвал защищать правду о вкладе России в победу над фашистской Германией. По его словам, попытки исказить события военных лет чреваты огромными рисками на международной арене. «Такая политика подпитывает националистические, ксенофобские радикальные силы», — заявил глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Но как донести до Запада правду о событиях семидесятилетней давности?

Действовать на чужой территории

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Надо уделять большое внимание такому направлению работы, как мягкая сила. Что это такое? Они (европейские и американские структуры — прим. «Ленты.ру») насоздавали у нас уйму общественных организаций с финансированием из-за рубежа. А на самом деле это мягкая сила, которая проповедует их образ жизни, преподает их взгляд на историю. Нам надо делать то же самое на их территории. Конечно, это дело долгое и не простое. Есть понятие народной дипломатии, когда создаются общества дружбы. Раньше такие общества были, но в последнее время они не работают».

Не быть скромными и тихими

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам:

«США еще в период Второй мировой войны сделали все возможное для того, чтобы показать свою особую роль. Посмотрите, допустим, фильм "Касабланка", который собрал огромное количество "Оскаров". Лейтмотив этого фильма такой: некие честные американские парни за счет своей особой роли побеждают фашизм, но про Россию ни слова, хотя фильм снимался, когда шла Сталинградская битва. Всему миру было ясно, где решается вопрос о войне и мире, но уже тогда Голливуд выпускал зрелища, которые сегодня считаются мировой классикой. И люди эту классику смотрят из поколения в поколение. Здесь мы имеем дело с пропагандой, которая фактически утверждает, что кроме американцев на планете Земля за последние 200 лет никто ничего хорошего не сделал. Американцы [на продвижение своей роли во Второй мировой] действуют масштабно, денег не жалеют. Но это не означает, что мы должны вести себя скромно и тихо. Там, где это уместно, нужно говорить четко и аргументированно, как все было. Не столько лозунгами, сколько фактами, и делать это постоянно и профессионально. Нам не хватает разумной, серьезной, продуманной агитационной работы. Очень трудно оппонировать огромной пропагандистской машине Запада, и средств у нас таких нет, как у них. Поэтому мы можем действовать за счет профессионализма и творческого подхода, за счет того, что на нашей стороне историческая правда».

Помнить о вкладе других стран

Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам:

«В последнее время на Западе ведется активная работа с целью принизить роль Советского Cоюза в победе над фашизмом. Нам нужно проводить международные конференции, нужно разрабатывать свою политику, поднимать эти вопросы. При этом необходимо говорить и о других странах, причастных к победе над фашизмом, о той же Америке. Мы должны не только к 9 Мая вспоминать события, произошедшие более 70 лет назад, это нужно делать постоянно. И не забывать, что развертывание в мире нацистских движений — это результат искажения истории Второй мировой войны».

Позвать программистов и киношников

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

«Не надо этого делать фанатично, упираясь. Я неоднократно присутствовал на круглых столах, где активисты предлагали создавать какие-то интернет-группы, которые будут постоянно писать в соцсетях, в Википедии и так далее. Но я все это считаю борьбой с ветряными мельницами, потому что это может сработать на пять минут.

Многие социальные сети принадлежат западным компаниям. Там стоят роботы, которые вычищают нежелательную информацию. Государство может объявить конкурс среди патриотично настроенных программистов, которые напишут аналогичных роботов, и они будут писать в соцсетях правдивую информацию о событиях Первой и Второй мировых войн. Это нужно переводить в соперничество технологий, тогда это будет приносить пользу. А тратить бюджетные или частные деньги на борьбу с ветряными мельницами — абсолютно бессмысленная история. Конечно, надо пробовать и правильные художественные фильмы снимать, но вряд ли западные прокатчики возьмут их».

Включить ресурсы искусства

Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, один из самых молодых депутатов Госдумы:

«Нужно создавать грамотный и интересный контент, который не перенасыщен идеологической частью, на котором будет вырастать новое поколение, в том числе за рубежом. У нас в этом году в Сочи пройдет фестиваль молодежи. Я уверен, что такими гуманитарными акциями, как фестивали молодежи, международные форумы, съезды мы сможем привлечь внимание и работать с зарубежными партнерами, с лидерами общественного мнения и молодежных организаций — в таком формате, который будет правильно воспринят. У нас есть большие ресурсы и в культуре, и в искусстве для того, чтобы убедить иностранных граждан в нашей правоте».

Рассказывать в ООН и показывать по ТВ

Владимир Джабаров, первый заместитель комитета Совета Федерации по международным дела:

«Сегодняшние представления о войне — результат той безумной политики, которую Россия проводила в 1990-е годы, после развала Советского Союза. Когда распался СССР, мы начали посыпать свои головы пеплом и говорить, что чуть ли не во всем мы виноваты. Это была глубочайшая ошибка. Наоборот, следовало гордиться нашей историей.

Сейчас людям, конечно, необходимо рассказывать правду о войне. Прежде всего, для этого можно использовать площадку Организации Объединенных Наций. Об этом надо говорить громогласно, говорить во всех интервью. Нужно показывать по тому же каналу RT наши фильмы о войне, чтобы люди видели, что реально происходило, кто брал Берлин. Западные союзники вступили в войну только 20 июля 1944 года, то есть меньше чем за год до окончания войны. Лучше меньше показывать всевозможных шоу, а вместо них — реальную историю нашей страны».

Подготовила Ксения Абрамова

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