Президент подарил митрополиту Корнелию книгу о житии Николая Чудотворца

Президент Владимир Путин посетил Рогожский духовный центр и поздравил митрополита Московского и Всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилия с приближающимися именинами. Об этом в среду, 31 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства подарил священнослужителю книгу о житии святого Николая Чудотворца на церковно-славянском языке, которая является старообрядческим изданием 1911 года, уточняет «Интерфакс».

Материалы по теме «Мы не должны забывать о ранах расколов» Путин приехал на освящение храма в Сретенском монастыре

Путин отметил, что старообрядцев всегда отличала любовь к семье и своему Отечеству, что особенно востребовано с учетом Дня защиты детей (отмечается 1 июня).

Корнилий в свою очередь преподнес президенту икону в честь дня святой Троицы. Он также поблагодарил Путина за визит: «Впервые за историю старообрядчества, а это 350 лет, глава Русского государства посещает старообрядческий духовный центр».

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстающий визит президента в Рогожскую слободу, заявил, что Владимир Путин регулярно общается с представителями всех российских конфессий, не выделяя какую-либо из них.

25 мая российский лидер в ходе посещения Сретенского монастыря поздравил его наместника епископа Егорьевского Тихона с открытием нового храма и пообщался с зарубежными представителями Русской православной церкви.