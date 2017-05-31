В Кремле объяснили визит Путина в старообрядческую церковь

Президент Владимир Путин регулярно общается с представителями всех российских конфессий, не выделяя какую-либо из них. Об этом в среду, 31 мая, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит Путина к митрополиту Корнилию в Рогожскую слободу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это далеко не первая встреча, и с Корнилием [Титовым] они общались на разных церемониях и мероприятиях, то есть это множественное общение», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Ленты.ру» о том, с чем связан интерес президента к старообрядческой церкви.

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При этом пресс-секретарь отметил, что публичный характер этих контактов, возможно, создает впечатление «как будто это новое явление». «Даже на моей памяти это далеко не первая встреча», — добавил официальный представитель Кремля.

В среду Владимир Путин посетит Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве, уточняет «Интерфакс».

25 мая российский лидер посетил Сретенский монастырь, поздравил его наместника епископа Егорьевского Тихона с открытием нового храма и пообщался с представителями Русской православной церкви за границей. За день до этого Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и приложился к мощам Николая Чудотворца, которые были доставлены в храм Христа Спасителя из итальянского города Бари.